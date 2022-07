ÖFB-Damen: So ist auch nächstes EM-Märchen möglich

Teamchefin Irene Fuhrmann, die gestern das Spektakel vor 68.871 Fans im Old Trafford (EM-Rekord) nach der Rückkehr in das Basecamp Pennyhill Park analysierte: „Wir können auf diesem couragierten Auftritt gegen einen absoluten Topgegner aufbauen.“ Da schloss Kapitänin Viki Schnaderbeck an: „Wir haben das Tor früh bekommen, das hätte dann ganz anders ausgehen können. Wir haben aber eine gewisse Reife in der Mannschaft und wollen nachlegen.“ Jetzt kommen die „wichtigen“ Gruppenspiele. Am Montag Nordirland, nächsten Freitag Norwegen - da geht es um den Aufstieg. „England war ein Bonusspiel“, sagte Sarah Zadrazil. „Aber gegen Nordirland müssen wir einfach gewinnen, wenn wir in das Viertelfinale kommen wollen.“ Die EM-Debütantinnen unterlagen gestern in Southampton vor ÖFB-Kiebitzen um Sportchef Peter Schöttel Norwegen mit 1:4.