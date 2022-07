Kufsteiner MFG-Gemeinderäte kehren Partei Rücken

Der Tiroler Ableger der impfkritischen Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) befindet sich weiter in Turbulenzen. Nachdem man bei der Gemeinderatswahl im Februar erst in das Kommunalparlament eingezogen war, traten die beiden MFG-Gemeinderäte in Kufstein, der zweitgrößten Stadt Tirols, laut Medienberichten nunmehr aus der Partei aus und kritisierten gleichzeitig mangelnde innerparteiliche Demokratie.