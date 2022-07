So geht es unseren Soldaten

Das Bundesheer hat ja in der Pandemie fleißig mitgeholfen!

Ja, es wurde in der heißesten Phase des Lockdowns 2020 erstmals nach dem Krieg mobilisiert, die Miliz einberufen. Zu den Aufgaben gehörten Mitarbeit beim Kontakt-Tracing sowie in Impf- und Teststraßen. In der Steiermark haben wir ein Pflegeheim gleichsam übernommen, weil das ganze Personal coronabedingt ausgefallen war. Weiters haben wir in Krankenanstalten ausgeholfen und in der Heeresapotheke selbst Desinfektionsmittel produziert.