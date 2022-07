Wettskandal: ÖFB sperrt hochrangigen Funktionär

Der Wettskandal wirbelte in den vergangenen Monaten reichlich Staub in Österreichs Fußball auf. Zahlreiche Partien im Unterhaus waren „geschoben“, zudem waren viele Kicker in U-Haft, die in weiterer Folge zu saftigen Strafen verdonnert wurden. Nun sickerte auch ein brisantes Detail durch, das plötzlich den BFV-Vizepräsidenten in Bedrängnis bringt