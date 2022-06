Wettskandal: ÖFB „sitzt vorerst auf der Tribüne“

Und wie sieht die Kontrolle aus?

Wir haben ja schon seit längerer Zeit ein Kontrollsystem, das mittlerweile zum Alltag im Profifußball undauch in der dritthöchsten Spielklasse gehört. Der ÖFB betreibt neben dem Play Fair Code, einem Verein, der durch Prävention und Bewusstseinsbildung Spielmanipulation und Wettbetrug vermeiden will, eine Kooperation mit der Firma Sportradar, die potenziell verdächtige Wettvorgänge beobachtet. Nichts ist wichtiger als ein sauberer Fußball-Sport, kein Fan will und soll manipulierte Spiele sehen.