Wettskandal in Österreich: 15 Angeklagte, 19 Fälle

Nachdem der ÖFB am 4. März neun Spieler im Zuge der Ermittlungen von allen möglichen Tätigkeiten suspendiert hatte, war es ruhig geworden um den sogenannten Ostliga-Wettskandal. Dass Spiele manipuliert worden waren, stand zu diesem Zeitpunkt schon fest — offen nur, in welchem Ausmaß. Wie die „Krone“ erfuhr, wurde nun vom zuständigen Landesgericht Graz Anklage eingebracht, was Sprecher Dr. Christian Kroschl auf Anfrage auch bestätigt: „Alle Betroffenen sind bereits schriftlich in Kenntnis gesetzt worden.“