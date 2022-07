Verzug bei Grundsteuer: Nachzahlungen als Schock

Bis zu 1655,49 Euro an Grundsteuer sollen Bewohner eines Genossenschaftsbaus in Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorf, jetzt berappen. Grund dafür ist ihr Einzug vor fünf Jahren (!) und die langen Bearbeitungszeiten der heimischen Behörden. Der Wirbel ist naturgemäß groß . . .