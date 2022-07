Tödliche Hai-Attacken vom selben Tier verübt

Österreicherin starb im Spital

Die Österreicherin wurde beim Schwimmen mit Flossen in der Bucht angegriffen. Die 68-Jährige konnte sich trotz ihrer schweren Verletzungen noch ans Ufer retten. Das Opfer wurde dann in ein Privatkrankenhaus gebracht, die Frau starb allerdings an einem Kreislaufversagen wegen des plötzlichen Blutdruckabfalls aufgrund ihrer Verletzungen und ihres Blutverlusts.