Sensations-Aus für Weltranglisten-Erste Swiatek!

Die Weltranglisten-Erste und Top-Favoritin Iga Swiatek hat in Wimbledon ein frühes Aus ereilt! Am Samstag unterlag die Polin beim Rasen-Klassiker in der dritten Runde der routinierten Französin Alice Cornet glatt mit 4:6, 2:6 und erlitt dabei die erste Niederlage nach 37 Siegen in Folge ...