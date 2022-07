Erstes Ferienwochenende: Verkehrschaos befürchtet

Mit dem Beginn der Sommerferien in Ostösterreich, in den deutschen Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Tschechien und der Slowakei sind Staus auf den Hauptverkehrsrouten vorprogrammiert. Insgesamt 25 Millionen Menschen freuen sich auf Sonne und Meer. Und so werden heute, Samstag, wieder Zigtausende in den Süden aufbrechen und dafür stundenlange Wartezeiten auf sich nehmen - und das bei Temperaturen jenseits der 30 Grad.