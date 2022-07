Mit der Hitze steigt auch wieder die Brandgefahr

Zwar regnet es dieser Tage immer wieder einmal, aber leider nicht lange genug: In weiten Teilen des weiten Landes sind die Böden daher trocken. In Himberg genügte daher ein kleiner Funke – und 5000 m² bestelltes Ackerland gingen in Flammen auf. Dutzende Feuerwehrleute aus mehreren Orten rückten am Donnerstag gegen 13.20 Uhr zum Löscheinsatz aus.