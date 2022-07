Influencer & Co. müssen Retuschen kennzeichnen

Influencer und andere Werbeschaffende müssen in Norwegen ab sofort explizit kennzeichnen, wenn das Aussehen von Personen in Werbeanzeigen geändert worden ist. Eine entsprechende Gesetzesänderung, wonach retuschierte und anderweitig manipulierte Erscheinungsbilder in bezahlten Anzeigen mit einem kreisrunden einheitlichen Hinweis versehen werden müssen, trat am Freitag in dem skandinavischen Land in Kraft.