Vizekanzler Kogler bekommt neuen Kabinettschef

Wallner war im Mai 2020 in Koglers Kabinett geholt worden. Er löste damals Dieter Brosz ab. Er habe den ehemaligen Generalsekretär der Caritas damals gebeten, „wiewohl bereits vor Jahren aus der Politik ausgestiegen, wieder an Bord zu kommen, um die grüne Regierungsbeteiligung zu unterstützen und mitzusteuern“, blickte Kogler am Dienstag zurück und teilte in einer Aussendung am Dienstag mit: „Ich wünsche Stefan alles Gute für die Rückkehr in den NGO-Bereich, der ihn geprägt und den er über viele Jahre mitgeprägt hat.“