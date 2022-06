Teuerung: Wird auf die Ärmsten vergessen?

Wucherpreise in der Gastronomie erhitzen die Gemüter, Freizeitaktivitäten sind für viele kaum noch leistbar und sogar die Preise für eine 24-Stunden-Betreuung steigen an, was besonders Menschen trifft, die ohnehin oftmals bereits mit der finanziellen Belastung zu kämpfen haben. Mit unterschiedlichen Förderungen und Subventionen werden die aktuellen Teuerungen zumindest teilweise abgefedert, doch häufig bleibt der Endkonsument auf den hohen Kosten sitzen. Wird hier insbesondere auf die Ärmsten vergessen? Was sagt die „Krone“-Community dazu? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!