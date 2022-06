Homeoffice-Rückkehrer beklagen Schreibtisch-Mangel

Anfang Juni hatte Tesla-Chef Elon Musk sämtliche Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück ins Büro beordert. Jeder müsse dort „mindestens 40 Stunden in der Woche“ verbringen, schrieb er in einer E-Mail an die Belegschaft. Zurück am Arbeitsplatz, sieht sich diese nun jedoch mit neuen Herausforderungen konfrontiert.