Kollision mit Zug: Auto-Lenkerin (73) verstorben

Gegen 17.25 Uhr fuhr die 73-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen auf einer Gemeindestraße von Schladming kommend in Richtung Lehen. Bei einem unbeschrankten, durch eine Lichtanlage geregelten Bahnübergang dürfte die Auto-Lenkerin sowohl die Lichtsignale als auch den aus Richtung Schladming kommenden Regionalexpress übersehen haben. Die Lenkerin fuhr ohne anzuhalten in die Eisenbahnkreuzung ein, der Pkw wurde vom Triebwagen an der linken, vorderen Fahrzeugseite erfasst und etwa 30 Meter weit auf den Bahndamm geschleudert. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt die 73-jährige Frau so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Am Pkw entstand Totalschaden.