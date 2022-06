Schwere Vorwürfe von Ex-Tennis-Star Andrea Jaeger

Rasierklingen in Schuhen

Jaeger berichtete von abfälligen Kommentaren anderer Spielerinnen. Zudem seien ihr die Saiten ihres Schlägers durchschnitten worden, sie habe Rasierklingen in ihren Schuhen gefunden. „Ich habe mich in mobilen Toiletten oder Toilettenkabinen umgezogen, weil ich nicht mit den Kommentaren, dem Interesse und den Aktionen anderer Menschen umgehen wollte“, sagte Jaeger, die nach ihrer Karriere Theologie studierte und sich für karitative Zwecke einsetzte.