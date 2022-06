„Mental Load“: Wenn die Mama immer an alles denkt!

An den Einkauf denken, schauen, dass alle Termine eingehalten werden, nicht vergessen die Wohnung immer zu putzen und die Kinder müssen natürlich auch betreut werden… Die Liste der Haushaltsaufgaben - vor allem in Familien mit Kindern - ist sehr lang und doch gibt es meistens nur eine Person, die wirklich an alles denkt und den so genannten „Mental Load“ alleine trägt. In den meisten heterosexuellen Beziehungen liegt diese Verantwortung bei den Frauen! Selbst bei den Paaren, bei denen sich die Aufgaben geteilt werden, gibt es eine Person, die an alles denkt und immer den Überblick behält was noch zu tun ist. Warum ist das problematisch? Wann beginnt diese Dynamik? Welche Lösungen gibt es für dieses Problem und was hat das Ganze mit Machtverhältnissen und Gewalt zu tun?