Elektrofähre lässt Pendler übers Wasser „fliegen“

Wie auf Schienen

Menschen, die zu Seekrankheit neigen, sollen darüber hinaus selbst bei schlechtem Wetter eine „extrem ruhige Fahrt“ genießen können. Dafür sorgt ein Computer, der die Tragflächen 100 Mal pro Sekunde regelt. „Es gibt kein anderes Schiff, das über eine solche aktive elektronische Stabilisierung verfügt. An Bord des P-12 Shuttle fühlt man sich bei rauer See eher wie in einem modernen Schnellzug als auf einem Schiff: Es ist leise, ruhig und stabil“, so Erik Eklund, Vizepräsident für kommerzielle Schiffe bei Candela.