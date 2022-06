Tennisarm ganz ohne Tennis

In vielen Fällen kann das eigene Blut helfen

„Der Vorgang ist rasch erklärt: Dem Patient wird ein wenig Blut mit einem sogenannten Doppelspritzensystem entnommen. Dieses Blut stellt der Arzt in eine spezielle Zentrifuge. Binnen weniger Minuten setzt sich hochkonzentriertes Plasma ab, welches man dem Patienten sofort in die betroffene Region injiziert“, erläutert OA Dr. Paul Himmelstoss, Unfallchirurg in Liezen und Ramsau. Angst vor dieser Behandlung ist nicht nötig, wie der Eisenstädter Orthopäde Dr. Ramin Ilbeygui bestätigt: „Die Verwendung körpereigener Wachstumsfaktoren ist praktisch frei von Nebenwirkungen. Sie ergänzt ideal jede andere Therapie und beschleunigt die Heilung nach einer Operation. Eine weitere Möglichkeit bietet die Hochleistungs-Magnetimpulstherapie.“