Dieser Goalgetter wird Dortmunds neuer Haaland

Haller spielte bereits von 2017 bis 2019 in der deutschen Bundesliga, erzielte für Eintracht Frankfurt in 77 Spielen 33 Tore und gewann 2018 den DFB-Pokal. Danach wechselte er zu West Ham United in die Premier League, ehe er nach Amsterdam weiterzog, wo er seit Jänner 2021 Tore am Fließband erzielt. In der abgelaufenen Champions-League-Saison traf Haller in acht Spielen elfmal.