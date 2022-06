Hat Österreich bald einen weiteren NBA-Pionier?

Den Draft verfolgen wird der 2,08 Meter große Power Forward in Davidson, wo er in den vergangenen vier Saisonen am College als Basketballer aktiv gewesen ist und vor wenigen Wochen auch sein Studium abgeschlossen hat. Als „Senior“ erreichte der 22-Jährige mit durchschnittlich 14,4 Punkten, 7,2 Rebounds und 2,5 Assists in pro Partie 29,5 Minuten Spielzeit durchwegs Karrierebestwerte. Er ist amtierender „Spieler des Jahres“ in der Atlantic-10-Conference der NCAA.