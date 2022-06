Leni Klum gönnt sich Auszeit im Bikini

Nach den erlebnisreichen letzten Monaten hat sich Leni Klum ein kleines Päuschen eindeutig verdient. Die Model-Beauty, die Anfang Mai ihren 18. Geburtstag gefeiert hatte, war zuletzt nämlich nicht nur in der Model-Castingshow ihrer Mama zu sehen, sondern absolvierte unter anderem Shootings für Dior, Deichmann und das „Glamour“-Magazin, kreierte eine eigene Modekollektion für About You und machte ihren Schulabschluss.