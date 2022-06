Wahl: Hätte Bierlein Chancen gegen Van der Bellen?

Während der Wahlkampf für Bundespräsident Alexander Van der Bellen bereits voll anläuft, am Sonntag etwa eine schwarz-rot-pink-grüne Runde von Ex-Politikern ihre Unterstützung für den Amtsinhaber kundtat, lassen die Blauen die Gerüchteküche immer heißer kochen. Wen werden sie nominieren? Möglicherweise wird es eine Überraschungskandidatin von außen. Was denken Sie? Hätte Brigitte Bierlein tatsächlich eine Chance gegen Alexander Van der Bellen? Beteiligen Sie sich an der Diskussion rund um die kommende Präsidentenwahl in der Kommentarsektion, wir freuen uns auf Ihre Ansichten!