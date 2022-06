Die Geschwindigkeit von Bangkok

Diese 24 Stunden am Tag vibrierende Riesenstadt gibt ein solches Tempo vor, dass man fast den Eindruck gewinnt, sie könnte damit selbst nicht mehr mithalten. So werden die beiden weit in den Himmel hineinragenden Wohntürme hinter dem Iconsiam in der Höhe nur noch vom eigenen Quadratmeterpreis übertroffen. Hier boomt die Wirtschaft, Asien ist der Gewinner in der durch Russlands Krieg ausgelösten Energiekrise. Die Inflationsrate liegt bei moderaten zwei Prozent, die Wirtschaft könnte bald wieder zweistellig wachsen.