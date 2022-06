„Flüchtet“ Cristiano Ronaldo weg aus Manchester?

Was vor nicht einmal einem Jahr wie eine große Herzensangelegenheit erschienen ist, könnte schon bald wieder „Business As Usual“ gewesen sein - die gemeinsame Zeit von Cristiano Ronaldo und Manchester United steht offenbar kurz vor dem Ende! Laut Medienberichten aus Italien und England soll der Portugiese nicht uneingeschränkt von einer glorreichen Zukunft der „Red Devils“ überzeugt sein, was ihn mit einem Wechsel nach Italien zu AS Roma liebäugeln ließe …