Google ehrt Physik-Pionierin Stefania Maracineanu

Die 1882 in Bukarest geborene Mărăcineanu schloss 1910 ihr Studium der Physik und Chemie ab und unterrichtete zunächst an einer Mädchenschule. Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt Mărăcineanu ein Stipendium des rumänischen Wissenschaftsministeriums, das ihr ermöglichte, am Radium-Institut in Paris zu forschen. Das Institut wurde unter der Leitung der Physikerin Marie Curie schnell zu einem weltweiten Zentrum für die Erforschung der Radioaktivität. Hier schrieb Mărăcineanu ihre Doktorarbeit über Polonium, ein von Curie entdecktes Element.