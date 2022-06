Kann ein Roboter etwas wie Bewusstsein entwickeln?

Google hat sich von einem Ethikspezialisten getrennt, weil er meinte, die hauseigene Chatsoftware LaMDA habe Bewusstsein entwickelt, in etwa am Niveau eines achtjährigen Kindes. Zum Beispiel, weil es gewisse „Angst vor dem Tod“ (durch Abschalten) gezeigt hat. Kann das sein? Hat so ein Programm einer künstlicher Intelligenz tatsächlich ein Bewusstsein? Die „Krone“ hat diese Frage mit JKU-Spitzenforscher Sepp Hochreiter per E-Mail diskutiert, was wir hier zu einem klassischen Interview verdichtet haben.