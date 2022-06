Salzburg-Kicker posiert mit einem Sturmgewehr

Während für einige Salzburger die Vorbereitung auf die neue Saison bereits wieder begonnen hat, weilen andere noch auf Urlaub. Oumar Solet genießt nach einem starken Jahr seine freie Zeit in den Vereinigten Staaten. Der Franzose, der für seinen ausgefallenen Style bekannt ist, verbrachte einige Tage in New York und flog daraufhin weiter nach Miami. Impressionen von seinem US-Trip hat der Verteidiger nun auf seiner Instagram-Seite in einem Video gezeigt.