Stojkovic-Nachfolger soll bereits in Wien sein

Cipetic hat erst kürzlich verlängert

Der in Split geborene 27-Jährige hat zwar noch bis Sommer 2024 beim kroatischen Erstligisten NK Lokomotiva Vertrag - die nötige Ablöse (man spricht von 450 Tausend Euro) sollen sich die beiden Parteien aber bereits ausgeschnapst haben. Und dass, obwohl er eigentlich erst im März sein Arbeitspaper in Kroatiens Hauptstadt verlängert hatte. Nun will sein Arbeitgeber Cipetic aber Steine in den Weg legen.