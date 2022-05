„Unruhestifter!“ Rapid entlässt Stojkovic fristlos

„Aufgrund diverser nicht akzeptabler Vorkommnisse sieht sich der SK Rapid gezwungen, das Dienstverhältnis mit Verteidiger Filip Stojković fristlos aufzulösen“, heißt es in einer Aussendung des Rekordmeisters am Freitagabend. Im Internet kursieren Videos, die zeigen, dass der Rechtsverteidiger am Donnerstag im Stadion in Belgrad den Cupsieg seines Ex-Klubs Roter Stern Belgrad feierte.