Auböck: „Dann kann sich jeder Weltmeister nennen“

Die Prüfung auf der Uni im englischen Loughbourough hat etwas länger gedauert, am Samstag soll’s dann bitteschön keine „Verspätung“ geben. Wenn Felix Auböck in sein erstes WM-Rennen geht. Die 400 m Freistil. Gerade jene Distanz, auf der Auböck im Dezember zum erst zweiten rot-weiß-roten Kurzbahn-Weltmeister seit Markus Rogan geschwommen ist. Nun will der Niederösterreicher alles versuchen, sich auch den Titel auf der 50-m-Bahn zu ergattern. „Ich habe alles gemacht, um diese Woche in Topform zu sein, und ich weiß, dass ich eine gute Leistung erbringen kann“, zeigt sich der 25-Jährige zuversichtlich. Die internationale Konkurrenz ist stark, nicht nur im täglichen Training. „Seitdem ich Weltmeister bin, ist der Ansporn groß, mich zu schlagen. Denn dann kann sich ja jeder meiner Teamkollegen Weltmeister nennen“, lacht der 1,97-Meter-Hüne.