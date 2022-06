Straßenstreit um Regenbogen-Schutzwege

Zu bunt wollten es Gemeindevertreter im Mostviertel in Niederösterreich treiben - zumindest für die Bezirksbehörden. Denn diese untersagten die bunte Bepinselung von Straßen anlässlich des „Pride Month“ im Juni. Was also in Wien erlaubt ist, ist für die Politik in Niederösterreich offenbar zu viel des Guten...