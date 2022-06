Preise für neues Lienzer Schulzentrum explodierten

Klassen weichen in Containerschulen aus

Nicht gefördert werden die Außenanlage, die Einrichtung sowie die Containerschule. Rund drei Mio. Euro betragen diese Kosten. Die drei Schulen beenden das heurige Schuljahr eine Woche früher. Kommendes Semester zieht die Mittelschule in die Container, das Polytechnikum in die alte Pflegeschule. Die Volksschule bleibt in ihren Klassen. „Innerhalb eines Jahres sollten die Mittel- und Volksschule zurück in den umgebauten Bereich übersiedeln“, so Blanik. Sie glaubt, dass im Herbst 2024 alle Klassen im Gebäude sein können.