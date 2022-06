Teuerung: Maßnahmen zu Lasten der Arbeitenden?

Nicht nur in Salzburg sind die Maßnahmen für einen Großteil der Bevölkerung nicht ausreichend: Das Anti-Teuerungspaket, dass die Regierung am Dienstag präsentiert hat, kommt für viele laut dem geschäftsführenden Chefredakteur der „Krone“, Klaus Herrmann, zu spät. Mehr noch: „Viele glauben nicht so recht, dass jetzt die große Entlastung kommt“, sagt Herrmann im Gespräch mit Jana Pasching in der Sendung „Krone“ LIVE. Auch werden Stimmen laut, dass das Milliardenpaket am Ende zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung geht. Was sagen Sie dazu? Sind Sie derselben Ansicht? Beteiligen Sie sich an der Diskussion mit unserer Leserschaft.