Salzburger sauer: „Diese Maßnahmen reichen nicht“

Vom 22-jährigen Studenten bis zur 65-jährigen Angestellten: Jede Frau und jeder Mann in Salzburg hat in jüngster Vergangenheit irgendwo unliebsame Bekanntschaft mit der Teuerung gemacht. Egal, ob an der Tankstelle im Lungau, ob im Supermarkt im Pongau oder beim Berappen der Strom-, Gas-, oder Heizölrechnung vom Pinzgau bis in den nördlichen Flachgau: Das Leben an sich ist in nur wenigen Wochen um hunderte Euro teurer geworden. Monatlich und für jedermann.