„Zitterpartie“ um Blutreserven über den Sommer

40 Prozent mehr Blutkonserven wünschenswert

Wegen vieler Operationen in Wien und andernorts herrscht in Österreich gerade trotzdem ein großes Griss um das oft lebensrettende Elixier. Denn alle 90 Sekunden wird eine Spende benötigt, was fast 1000 Konserven pro Tag bedeutet. Niederösterreich mit rund 3,5 Prozent an regelmäßigen Spendern liegt dabei ziemlich genau im Bundesschnitt. Das ist deutlich zu wenig, nicht nur, weil eine Blutkonserve lediglich 42 Tage hält.