Herzog: „Dänen nutzten Schwäche konsequent aus“

Es war sicher Österreichs schlechteste Leistung in den vier bisherigen Auftritten unter Ralf Rangnick. Wenn man in Dänemark gewinnen will, muss jeder einzelne Spieler eine absolute Top-Leistung zeigen. Die Elf von Kasper Hjulmand, der ein Top-Trainer ist, war wunderschön anzuschauen. Bei diesem Team greifen die Prinzipien in Offensive und Defensive wie am Schnürchen.