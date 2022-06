Marko Arnautovic zu Juventus? Es gibt KEIN Dementi

Keine Überraschung für Arnautovic-Bruder Danijel. „Als Marko nach Italien zurückgekehrt ist, sagten viele Leute, er sei nach zwei Jahren in China […] körperlich und mental nicht mehr an der Spitze. Inzwischen hat mein Bruder gezeigt, dass er immer noch ein Spieler auf hohem Niveau ist. Einer, der immer noch in jedem Team den Unterschied ausmachen kann.“