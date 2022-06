Liverpool gewinnt Poker um Liverpool-Juwel Nunez

Seit Wochen war Nunez mit dem Klub von Jürgen Klopp in Verbindung gebracht worden, nun naht die Unterschrift. Wie mehrere Medien - darunter die deutsche „Sport Bild“ - schreiben, überweisen die Engländer 75 Millionen Euro an Benfica Lissabon. Hinzu kommen weitere 25 Millionen Euro Bonuszahlungen, wovon 10 Millionen an Nunez‘ Ex-Klub UD Almeria gehen sollen.