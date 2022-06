Mountainbike: Stigger in Leogang erneut Dritte

Platz vier im Gesamtweltcup

„Ich bin megafroh, dass ich daheim wieder so eine Leistung bringen habe können. Das gibt mir definitiv Selbstvertrauen für die restliche Saison“, freute sich Stigger nach dem zweiten Stockerlplatz ihrer Laufbahn erneut vor Heimpublikum. Die Unterstützung der vielen Fans an der Strecke habe ihr sehr geholfen, so die 21-Jährige. In der von McConnell (Tages-7.) klar angeführten Weltcupgesamtwertung ist sie nun Vierte, Pechvogel Mitterwallner liegt auf Platz sieben.