Billa fehlt ÖFB-Frauen im Test gegen Dänemark

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam tritt am Sonntag (13.30 Uhr) im ersten EM-Testspiel gegen Dänemark in Wiener Neustadt ohne Topstürmerin Nicole Billa an. Die Tirolerin muss wegen Trainingsrückstands nach einer Erkrankung genauso pausieren wie die am Fuß angeschlagene Laura Feiersinger. Die lange verletzt Gewesenen, Abwehrspielerin Virginia Kirchberger und Ersatz-Torfrau Jasmin Pal, sind noch nicht matchfit.