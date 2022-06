Porpoising: George Russell fordert Regeländerung

Schmerzen am ganzen Körper

Auch Piloten gegnerischer Teams hatten sich zuletzt immer häufiger über Probleme in Verbindung mit dem Porpoising-Phänomen geäußert. „Der Kopf wird ziemlich stark herumgeschüttelt. Ich hatte sogar den Eindruck, meinen Helm zu verlieren“, beklagte Alpine-Fahrer Esteban Ocon. Das Bouncing schmerze am ganzen Körper, so der Franzose weiter.