Staubexplosion in Bäckerei: Mitarbeiter verletzt

Der Mitarbeiter wurde von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr in Sicherheit gebracht. Das Rote Kreuz brachte ihn in die Grazer Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, er dürfte leichte Verletzungen erlitten haben. Auch vier Bewohner des mehrstöckigen Hauses wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, nachdem es zu einer starken Rauchentwicklung im Stiegenhaus gekommen war. Sie blieben unverletzt.