Nächster Dämpfer für Froome: Aufgabe bei Dauphine

Der viermalige Tour-de-France-Champion Chris Froome hat auf dem Weg zu seiner erhofften Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt einen weiteren Dämpfer erlitten. Der 37-jährige Brite stieg am Samstag beim Dauphine-Kriterium vor dem Start der vorletzten Etappe aus. Wie sein Team Israel-Premier Tech angab, habe sich Froome in den vergangenen Tagen unwohl gefühlt, die Aufgabe erfolge als Vorsichtsmaßnahme.