Wann wird die Fernwärme auch in Salzburg teurer?

In der Bundeshauptstadt mussten die Fernwärme-Kunden der Wien-Energie in dieser Woche stark sein. Denn der Preis soll um satte 92 Prozent erhöht werden. Schuld daran ist vor allem der gestiegene Gaspreis. Das sorgt auch in Salzburg zu einer großen Verunsicherung. Die beiden größten Heizkraftwerke der Salzburg AG werden mit Erdgas angefeuert und so Wärme und Strom erzeugt. Alleine in der Stadt Salzburg versorgt das Heizkraftwerk Mitte 44.000 Haushalte mit Fernwärme.