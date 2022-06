Verstappen spricht sich gegen Gehaltsgrenze aus

Weltmeister Max Verstappen hat sich gegen eine Gehaltsgrenze in der Formel 1 ausgesprochen. „Das ist komplett falsch. Zurzeit wird die Formel 1 immer populärer, und jeder verdient immer mehr Geld“, sagte der Red-Bull-Pilot am Freitag in Baku. An den steigenden Einnahmen sollten auch die Fahrer weiter ohne Obergrenze beteiligt werden können, forderte der Niederländer: „Sie sorgen schließlich für die Show und setzen ihr Leben aufs Spiel.“