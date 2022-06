Sagen Sie uns: Wo herrscht Öffi-Chaos?

Fast täglich wettern Fahrgäste in den überfüllten Öffis über Pannen. Am Mittwoch hat es erneut die U4 getroffen. Die Wiener Linien sagen dazu: „Es gibt nicht mehr Ausfälle und Sperren als sonst.“ Doch die Renovierungs- und Baustellenphase nimmt erst richtig an Fahrt auf. So ist die Seestadt Aspern den ganzen Sommer lang von der U-Bahn abgeschnitten und am Reumannplatz werden die 40 Jahre alten Weichen und Gleise ausgetauscht. Nun möchten wir von unseren Lesern wissen: Wo herrscht weiteres Chaos bei den öffentlichen Verkehrsmitteln? Wo wird Ihr täglicher Weg durch die Renovierungsarbeiten belastet? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!