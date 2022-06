Tägliches Öffi-Chaos? „Nicht mehr als sonst“

Am Mittwoch hat es erneut die U4 getroffen. Im Frühverkehr sorgte ein schadhafter Zug für Probleme. Zehn Minuten warten auf die nächste Garnitur. Auch am Pfingstwochenende waren Passagiere verärgert. Wegen Gleisarbeiten beim Reumannplatz und in Hütteldorf ging es auf der roten und grünen Linie nicht reibungslos voran.