„Red-Bull-Fußball“? Wöber will davon nichts wissen

„Neue“ Position

Für Maximilian Wöber ist bei Österreichs Fußball-Nationalmannschaft allerdings eine andere Rolle als bei Red Bull Salzburg vorgesehen. Während der Wiener beim Serienmeister als Innenverteidiger agiert, ist er in der ÖFB-Auswahl seit dem Amtsantritt von Ralf Rangnick als Linksverteidiger eingeplant. In dieser Position überzeugte der 24-Jährige unter anderem mit einem Assist beim 3:0 in der Nations League am Freitag in Osijek gegen Kroatien.